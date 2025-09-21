Фишинг в 2025 году: уловки стали умнее, но жертвы всё те же

В 2025 году фишинговые атаки остаются одним из главных инструментов интернет-мошенников. Как рассказал Pravda. Ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, злоумышленники подстраивают свои схемы под актуальные события — будь то крупные распродажи или громкие новости. Их цель — вызвать интерес и заставить человека перейти на поддельный сайт.

Мошенники действуют по простой схеме: сначала привлекают внимание яркой акцией или "выгодным" предложением, затем давят на чувство срочности. Фразы вроде "только сегодня" или "осталось 15 минут" должны насторожить — это типичный приём социальной инженерии.

Эксперт подчёркивает: не стоит переходить по ссылкам из сомнительных рассылок, постов в соцсетях или неизвестных групп. Проверка источника и отказ от подозрительных переходов — самые надёжные способы защитить себя. Даже если предложение выглядит заманчиво, оно может оказаться ловушкой, а простые меры осторожности помогут избежать финансовых потерь.