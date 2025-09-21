Фрукты, которые портят работу кишечника: среди них ваш любимый

1:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Некоторые привычные фрукты могут не так уж полезно влиять на работу кишечника, если есть их без меры. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сурабх Сети, выпускник Гарварда, работающий в Калифорнии. В своём рейтинге он отметил продукты, которые лучше всего питают полезные бактерии, и те, что чаще вызывают дискомфорт.

На первом месте среди «друзей» кишечника врач назвал чернику — она богата растворимыми волокнами и антиоксидантами, снижающими воспаления. Также полезны киви, гранат, яблоки и груши. Правда, последние при чрезмерном употреблении могут провоцировать газообразование. Цитрусовые, дыни и виноград оказались менее удачными вариантами: из-за высокого содержания сахара и низкой доли клетчатки они вызывают скачки глюкозы и вздутие.

Особое внимание врач уделил бананам. По его словам, именно переспелые фрукты хуже всего влияют на кишечник: крахмал в них уже полностью превратился в простые сахара, которые не питают микрофлору, но быстро поднимают уровень сахара в крови. Это может обернуться газами и дискомфортом. Поэтому Сети советует выбирать слегка зелёные бананы — в них больше резистентного крахмала, полезного для работы толстой кишки.