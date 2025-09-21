Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фрукты, которые портят работу кишечника: среди них ваш любимый

1:25
Правда ТВ

Некоторые привычные фрукты могут не так уж полезно влиять на работу кишечника, если есть их без меры. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сурабх Сети, выпускник Гарварда, работающий в Калифорнии. В своём рейтинге он отметил продукты, которые лучше всего питают полезные бактерии, и те, что чаще вызывают дискомфорт.

На первом месте среди «друзей» кишечника врач назвал чернику — она богата растворимыми волокнами и антиоксидантами, снижающими воспаления. Также полезны киви, гранат, яблоки и груши. Правда, последние при чрезмерном употреблении могут провоцировать газообразование. Цитрусовые, дыни и виноград оказались менее удачными вариантами: из-за высокого содержания сахара и низкой доли клетчатки они вызывают скачки глюкозы и вздутие.

Особое внимание врач уделил бананам. По его словам, именно переспелые фрукты хуже всего влияют на кишечник: крахмал в них уже полностью превратился в простые сахара, которые не питают микрофлору, но быстро поднимают уровень сахара в крови. Это может обернуться газами и дискомфортом. Поэтому Сети советует выбирать слегка зелёные бананы — в них больше резистентного крахмала, полезного для работы толстой кишки.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.