Фрукты, которые портят работу кишечника: среди них ваш любимый

Некоторые привычные фрукты могут не так уж полезно влиять на работу кишечника, если есть их без меры. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сурабх Сети, выпускник Гарварда, работающий в Калифорнии. В своём рейтинге он отметил продукты, которые лучше всего питают полезные бактерии, и те, что чаще вызывают дискомфорт.
На первом месте среди «друзей» кишечника врач назвал чернику — она богата растворимыми волокнами и антиоксидантами, снижающими воспаления. Также полезны киви, гранат, яблоки и груши. Правда, последние при чрезмерном употреблении могут провоцировать газообразование. Цитрусовые, дыни и виноград оказались менее удачными вариантами: из-за высокого содержания сахара и низкой доли клетчатки они вызывают скачки глюкозы и вздутие.
Особое внимание врач уделил бананам. По его словам, именно переспелые фрукты хуже всего влияют на кишечник: крахмал в них уже полностью превратился в простые сахара, которые не питают микрофлору, но быстро поднимают уровень сахара в крови. Это может обернуться газами и дискомфортом. Поэтому Сети советует выбирать слегка зелёные бананы — в них больше резистентного крахмала, полезного для работы толстой кишки.