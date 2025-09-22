Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тюльпаны и нарциссы весной не цветут: ошибка кроется в земле

Тюльпаны и нарциссы способны превратить весенний сад в цветущий ковер, но при посадке этих луковичных часто допускают ошибки. Из-за них растения могут плохо расти или давать слабые бутоны, пишет издание edenkert.hu.

Главная проблема — неправильная почва. Луковицы любят хороший дренаж, а застой влаги приводит к гниению корней. Поэтому перед посадкой важно убедиться, что земля рыхлая и вода не застаивается.

Вторая ошибка — глубина посадки. Универсальное правило звучит так: сажать луковицу нужно на глубину, равную трём её высотам. Если луковица около 5 см, её помещают на 15 см в землю. Более крупные — ещё глубже, до 20 см. При этом верхушка должна смотреть вверх, а плоское основание — вниз. Такая глубина помогает растениям сформировать крепкие корни, защититься от заморозков и вырастить устойчивые цветоносы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
