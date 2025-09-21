Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Почему кошки делают нас своими заложниками — и нам это нравится

1:10
Правда ТВ

Психологи объясняют: любовь к кошкам не случайна. Эти животные ведут себя как настоящие хозяева дома — устанавливают свои правила, выбирают место для сна и даже диктуют ритуалы. И всё же, несмотря на ночные игры, разбитые цветы и шерсть на подушке, они остаются одними из самых любимых питомцев в мире.

Психотерапевт Вероника Уэст отмечает: кошатники ценят особый формат отношений — без навязчивости и постоянного контроля. Достаточно медленного моргания из угла комнаты, чтобы почувствовать признание в любви по-кошачьи. Для владельцев этого достаточно, где другие ждут фейерверков.

Жизнь с котом воспитывает терпение и чувство юмора. Нужно спокойно реагировать, когда питомец сбрасывает стакан со стола или будит утром лапой по лицу. А ещё кошки учат радоваться простым вещам: они выбирают картонную коробку вместо дорогой лежанки, и всё равно хозяин ощущает себя избранным. Так формируется особая, тихая, но очень крепкая привязанность, которая и делает человека "кошатником".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
