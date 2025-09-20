Космическая гонка грозит обернуться катастрофой для климата Земли: ракеты тормозят озоновый слой

Резкий рост числа ракетных запусков и возвращающихся на Землю спутников может замедлить восстановление озонового слоя. Учёные предупреждают: в атмосферу попадают хлор, сажа и металлические частицы, которые задерживаются там на годы и повреждают естественный щит планеты от ультрафиолетового излучения.

Если к 2030 году количество стартов достигнет прогнозных двух тысяч в год, толщина озонового слоя может сократиться на 0,3% в среднем по планете и до 4% над Антарктидой. Это особенно тревожно, ведь даже сейчас слой остаётся на 2% тоньше, чем до индустриальной эпохи, и полное восстановление ожидается не раньше 2066 года. Новые выбросы могут отсрочить этот срок на десятилетия.

Наибольший ущерб наносят двигатели на твёрдом топливе, выделяющие хлор, и горючее, образующее сажу. Более безопасными считаются криогенные топлива — жидкий кислород и водород, но пока они применяются лишь в 6% запусков. Эксперты подчёркивают: индустрия ракетных стартов может развиваться без ущерба для экологии, если будут введены правила, ограничивающие вредные выбросы, и расширено использование чистых технологий. Международное сотрудничество, подобное Монреальскому протоколу, остаётся ключом к защите одного из главных щитов Земли.