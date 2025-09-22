6000 миров за пределами Солнечной системы: что скрывают новые открытия

Число известных экзопланет официально достигло 6000. Первый такой объект был открыт в 1995 году, и с тех пор учёные по всему миру продолжают пополнять каталог. В NASA отмечают: отдельного "юбилейного" открытия нет, так как новые планеты подтверждаются непрерывно. Сейчас в списке кандидатов свыше восьми тысяч объектов, и многие из них ждут подтверждения с помощью дополнительных наблюдений.

Эта веха пришлась на 30-летие первого открытия планеты у звезды, похожей на наше Солнце. С тех пор удалось найти самые разные миры — от гигантов, вращающихся ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, до планет без звезды, покрытых лавой или с облаками из драгоценных камней. Большинство же открытий делают косвенными методами: например, по тому, как тускнеет свет звезды в момент прохождения планеты перед ней.

Темпы поиска ускоряются: три года назад база NASA насчитывала пять тысяч подтверждённых экзопланет, а теперь уже шесть. В ближайшие годы новые открытия принесут европейская миссия "Gaia" и космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман. Главная цель — выйти на новый уровень и начать изучать атмосферы землеподобных миров в поисках признаков жизни. Телескоп "Джеймс Уэбб" уже показал возможности такого анализа, но для исследования настоящих "вторых Земель" учёным нужны ещё более совершенные технологии.