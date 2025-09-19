Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Воздержавшихся оказалось рекордно много: что это значит для резолюции МАГАТЭ против России

1:25
Правда ТВ

Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине. Но показательным стало рекордное число воздержавшихся — 46 делегаций, среди которых оказались Венгрия и даже США. Постпред России в Вене Михаил Ульянов отметил, что это можно считать проявлением здравого смысла. За документ проголосовали 62 страны, то есть лишь треть членов агентства. Конференция проходит в Вене с 15 по 19 сентября.

Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул важность диалога с Москвой, в частности по ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, именно постоянный контакт с Россией и присутствие специалистов агентства на станции помогают избегать дезинформации и недопонимания. Он напомнил, что дипломатия должна строить мосты, а не только фиксировать позиции.

На фоне этого в Европе усиливается внутренний кризис. Агентство Bloomberg пишет, что континент оказался в тупике из-за бюджетных проблем, раздробленности парламентов и нарастающих протестов. Политологи считают перспективы выхода из кризиса мрачными. В Кремле, со своей стороны, заявляют: многочисленные пакеты санкций ЕС не оказали влияния на политику России и не изменят ее курс.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
