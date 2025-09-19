С 1 ноября налоги начнут списывать без суда: что это значит для граждан

С 1 ноября в России вступает в силу закон о внесудебном взыскании налоговых долгов с граждан. Речь идет о физических лицах без статуса предпринимателя, у которых накопились долги по налогам, сборам, взносам или штрафам. Новый порядок касается только бесспорной задолженности — когда налогоплательщик не оспаривал долг и не подавал жалобу.

Налоговой службе дается полгода, чтобы принять решение о взыскании и уведомить человека через личный кабинет, портал "Госуслуги" или заказным письмом. До начала процедуры гражданин сможет оспорить сумму и подать заявление на перерасчет. В случае взыскания списываться будут средства со счетов, электронных кошельков и даже цифровые рубли. Если денег окажется недостаточно, налоговики смогут обратить взыскание на имущество, за исключением предметов первой необходимости.

Закон подписал Владимир Путин еще 31 июля. В Минфине ожидают, что такой механизм позволит пополнить бюджет на десятки миллиардов рублей. При этом социологи отмечают: большинство россиян уверены, что скрыть доходы от налоговой сегодня практически невозможно, и доля таких граждан растет с каждым годом.