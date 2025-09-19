Трамп отказался говорить с Путиным о мире: сейчас не время

Дональд Трамп заявил, что пока не считает уместным обращаться к Владимиру Путину с предложением о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отвечая на вопрос журналистов на борту президентского самолета, он отметил, что "сейчас не время", но пообещал действовать жестко, если придет нужный момент.

Заявление Трампа прозвучало вскоре после слов российского президента. Владимир Путин напомнил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные еще летом 2024 года, остаются неизменными. По его словам, если Киев не готов к переговорам, Россия готова подождать.

Путин ранее подчёркивал, что речь должна идти о долгосрочном мире без временных ограничений. Таким образом, позиции двух лидеров пока расходятся: один говорит о готовности к решительным шагам позже, другой — о необходимости окончательного урегулирования уже сейчас.