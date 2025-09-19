Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Парковочные войны у подъездов могут закончиться: но не для всех

Минтранс готовит законопроект, который впервые закрепит на федеральном уровне порядок получения резидентных разрешений на бесплатную парковку у дома. Об этом пишет "Коммерсантъ". Речь идет о поправках в закон "Об организации дорожного движения". Поводом для обсуждения стала инициатива депутатов партии "Новые люди", предлагавших сделать бесплатной парковку у школ в День знаний. В Минтрансе признали, что возле учебных заведений часто возникает транспортный коллапс, но напомнили: решать такие вопросы должны сами регионы.

В министерстве считают, что хаотичная стоянка у школ и жилых домов требует системного подхода. Поэтому чиновники обсуждают введение понятия "парковочное разрешение" и единых правил его выдачи. Ведомство говорит о необходимости гибкого регулирования спроса и создания прозрачного механизма, который позволит жителям официально закрепить место рядом с домом.

При этом специалисты предупреждают: столичный опыт нельзя бездумно переносить на всю страну. В регионах ситуация с парковкой сильно отличается. Летом Минтранс уже рекомендовал городам использовать современные способы оплаты, в том числе через смартфоны, а также выдавать резидентные разрешения льготным категориям граждан — местным жителям, сиротам, беременным женщинам и участникам боевых действий.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
