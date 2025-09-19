Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Неделя без интернета: в Госдуме придумали новый способ оздоровить россиян

В Госдуме прозвучало необычное предложение — временно отключать россиянам интернет. Депутат Николай Арефьев считает, что такая мера, пусть даже на неделю или хотя бы на выходные, поможет сохранить зрение и нервы граждан, а также снизит число случаев игромании.

По словам парламентария, сегодня глобальная сеть на 70% используется во вред здоровью и финансам человека. Миллионы людей страдают игровой зависимостью, теряют деньги и сталкиваются с серьёзными психологическими проблемами. Ограничение времени онлайн, уверен депутат, стало бы своеобразной профилактикой.

Исследования показывают: в среднем люди проводят в интернете более шести с половиной часов в день, и чаще всего это подростки и молодёжь. Ранее с похожей инициативой выступал депутат из Брянска Михаил Иванов. Он предлагал вводить "цифровое воздержание" в ночное время, чтобы молодые люди меньше сидели в сети и больше задумывались о семье и детях.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
