Квартира может стоить дороже, чем написано в договоре: где прячутся лишние миллионы

При покупке квартиры легко столкнуться с рисками, которые могут обернуться потерей денег или оспариванием сделки. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин. Среди наиболее частых проблем — продажа недвижимости собственником, находящимся за рубежом, квартиры с ипотекой или жильё, оформленное человеком в предбанкротном состоянии. В таких случаях сделку могут признать недействительной.

Опасность есть и при покупке квартиры, приобретённой в браке без раздела имущества. Даже после развода важно убедиться, что второму супругу принадлежит согласие на продажу. Ещё одна распространённая схема — занижение стоимости в договоре и скрытые платежи. К примеру, квартиру могут выставить за 30 миллионов, а фактически потребовать 40. Кроме того, на покупателя часто перекладывают налог, который должен оплатить продавец.

Алешкин подчёркивает: уберечься от подводных камней можно только при помощи квалифицированных юристов. Попытка сэкономить и провести сделку самостоятельно может в итоге обойтись значительно дороже.