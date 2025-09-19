Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Квартира может стоить дороже, чем написано в договоре: где прячутся лишние миллионы

1:11
Правда ТВ

При покупке квартиры легко столкнуться с рисками, которые могут обернуться потерей денег или оспариванием сделки. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин. Среди наиболее частых проблем — продажа недвижимости собственником, находящимся за рубежом, квартиры с ипотекой или жильё, оформленное человеком в предбанкротном состоянии. В таких случаях сделку могут признать недействительной.

Опасность есть и при покупке квартиры, приобретённой в браке без раздела имущества. Даже после развода важно убедиться, что второму супругу принадлежит согласие на продажу. Ещё одна распространённая схема — занижение стоимости в договоре и скрытые платежи. К примеру, квартиру могут выставить за 30 миллионов, а фактически потребовать 40. Кроме того, на покупателя часто перекладывают налог, который должен оплатить продавец.

Алешкин подчёркивает: уберечься от подводных камней можно только при помощи квалифицированных юристов. Попытка сэкономить и провести сделку самостоятельно может в итоге обойтись значительно дороже.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.