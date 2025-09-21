Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Каждый год дальше: невидимое движение Луны грозит глобальными переменами

Учёные напоминают: Луна постепенно удаляется от Земли — примерно на 3,8 сантиметра в год. Это стало известно благодаря лазерным измерениям, которые фиксируют точное расстояние до спутника.

Главная причина — приливные силы. Гравитация Луны создаёт на Земле водные "бугры", которые из-за вращения планеты немного опережают её положение. Эти массы воды тянут Луну вперёд по орбите, ускоряя её и увеличивая расстояние до Земли. Взамен сама Земля теряет часть энергии вращения — дни становятся чуть длиннее, хотя разница измеряется тысячными долями секунды.

В прошлом Луна находилась гораздо ближе, и земные сутки были короче. Так, 70 миллионов лет назад день длился всего 23,5 часа. В будущем процесс замедлится: примерно через миллиард лет Солнце испарит океаны, и приливных сил уже не будет. А спустя ещё несколько миллиардов лет светило превратится в красного гиганта и, скорее всего, разрушит и Землю, и её спутник. Но пока эти сценарии невероятно далеки, мы можем наслаждаться приливами, затмениями и красотой ночного неба.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
