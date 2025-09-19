Север таит новую угрозу: почему чистейшие воды стали ядовитыми

В Арктике учёные фиксируют тревожное явление: реки, которые раньше оставались прозрачными, теперь окрашиваются в оранжевый цвет. Причина — таяние вечной мерзлоты на севере Аляски. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало: когда замёрзший грунт оттаивает, в нём запускаются химические реакции, из пород выделяются сернистые соединения, образуется кислота и в воду попадают тяжёлые металлы — железо, кадмий, алюминий.

Этот процесс напоминает кислотный дренаж шахт, но в отличие от промышленного воздействия, здесь всё происходит естественным образом, под влиянием изменения климата. Учёные отмечают: остановить реакцию невозможно — она прекратится только если мерзлота восстановится, что в условиях глобального потепления маловероятно.

Последствия уже налицо. Тяжёлые металлы накапливаются в тканях рыб, таких как лосось и хариус, и угрожают не только экосистемам, но и животным, питающимся рыбой. Повышенная мутность воды ухудшает условия для насекомых, являющихся основой пищевой цепи. Специалисты предупреждают: если климат продолжит меняться, оранжевые реки могут стать привычной картиной для всего Арктического региона.