Маленькая чашка — большой эффект: напиток запускает тайный механизм радости

Учёные из Германии и Великобритании выяснили, почему утренний кофе поднимает настроение. Их исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало: кофеин напрямую связан с ростом положительных эмоций у молодых людей.

В эксперименте участвовали 236 добровольцев, которые в течение нескольких недель фиксировали своё настроение несколько раз в день и отмечали, пили ли они напитки с кофеином. Анализ показал: чаще всего улучшение настроения наступало в течение двух с половиной часов после пробуждения.

Причина в том, что ночью в организме накапливается аденозин — молекула, замедляющая работу мозга и вызывающая сонливость. Кофеин блокирует её действие и одновременно активирует дофамин — так называемую "молекулу удовольствия". Именно поэтому чашка утреннего эспрессо помогает встретить день с улыбкой. Впрочем, исследователи напоминают: злоупотребление кофеином может повлечь за собой риски для здоровья.