Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Маленькая чашка — большой эффект: напиток запускает тайный механизм радости

1:04
Правда ТВ

Учёные из Германии и Великобритании выяснили, почему утренний кофе поднимает настроение. Их исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало: кофеин напрямую связан с ростом положительных эмоций у молодых людей.

В эксперименте участвовали 236 добровольцев, которые в течение нескольких недель фиксировали своё настроение несколько раз в день и отмечали, пили ли они напитки с кофеином. Анализ показал: чаще всего улучшение настроения наступало в течение двух с половиной часов после пробуждения.

Причина в том, что ночью в организме накапливается аденозин — молекула, замедляющая работу мозга и вызывающая сонливость. Кофеин блокирует её действие и одновременно активирует дофамин — так называемую "молекулу удовольствия". Именно поэтому чашка утреннего эспрессо помогает встретить день с улыбкой. Впрочем, исследователи напоминают: злоупотребление кофеином может повлечь за собой риски для здоровья.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.