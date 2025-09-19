Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Осенние простуды приходят не из-за слабого иммунитета: причина в другом

Иммунолог Владимир Болибок развеял популярное заблуждение: частые простуды осенью связаны не со слабым иммунитетом, а с образом жизни. По его словам, в межсезонье люди чаще находятся в закрытых помещениях, где выше концентрация вирусов и бактерий. Кроме того, многие продолжают посещать работу, школу или сад даже с симптомами болезни, что усиливает распространение инфекций.

Доктор подчеркнул, что сама иммунная система у большинства людей работает нормально, и проблема кроется именно в росте вирусной нагрузки. Тем не менее, поддержать организм в этот период можно с помощью витаминно-минеральных комплексов.

Болибок советует выбирать препараты с суточными дозами витаминов и минералов, избегая избыточного их содержания. Такие комплексы можно принимать не только взрослым, но и детям, причём делать это допустимо на протяжении всей осени и зимы.

