Одно действие перед кофе решает, будет ли он полезен или навредит: главный напиток утра другой

Эндокринолог Франсиско Росеро напомнил: первым делом после пробуждения нужно выпить стакан воды, а не кофе. По его словам, за ночь организм теряет влагу, и утро мы встречаем в состоянии обезвоживания. Если сразу выпить кофе, дефицит жидкости только усилится.

Врач отметил, что вода помогает активизировать пищеварение, работу мозга и всего организма. Кроме того, привычка начинать день с воды снижает риск изжоги, вздутия и жжения после завтрака.

При этом сам кофе, подчеркнул специалист, лучше употреблять без сахара и молока. Такой вариант будет безопаснее и полезнее для здоровья.