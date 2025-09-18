Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Свобода слова под угрозой: скандал вокруг шоу Киммела набирает обороты

1:03
Правда ТВ

Телеканал ABC приостановил вещание вечернего шоу Джимми Киммела. Решение последовало после комментариев ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Председатель медиарегулятора США Брендан Карр, назначенный Трампом, ранее угрожал вещателю отзывом лицензии.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал происходящее "координированной цензурой".

"Республиканская партия не верит в свободу слова. Они цензурят вас в реальном времени", — заявил политик.

Представители ABC объяснили решение "нечувствительностью высказываний в критический момент". Сам Трамп назвал отстранение Киммела "великой новостью для Америки".

Правозащитная организация FIRE заявила, что телеканал "поддался государственному давлению".

Инцидент вызвал широкую дискуссию о свободе слова в США. Активисты отмечают растущее число увольнений за высказывания об убийстве Кирка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
