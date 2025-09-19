Штраф за парковку можно отменить одним снимком: как работает лазейка

Неправомерные штрафы за платную парковку можно отменить, рассказал юрист Виктор Похмелкин. По его словам, если автовладелец уверен, что взыскание назначено незаконно, он вправе подать заявление в орган, вынесший постановление, в вышестоящую инстанцию или напрямую в суд.
Главное условие для успешного обжалования — наличие доказательств. Это могут быть фото или видео, подтверждающие, что на момент стоянки парковка не была обозначена как платная. Например, знак отсутствовал, был установлен позже или повреждён. В такой ситуации вина водителя отсутствует.
При этом эксперт подчеркнул: личные предположения о том, что возле школы или больницы платной парковки быть не должно, суд не принимает. Здесь необходимы чёткие ссылки на закон. Если прямого запрета нет, формально штраф считается законным.