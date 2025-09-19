Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Штраф за парковку можно отменить одним снимком: как работает лазейка

0:58
Правда ТВ

Неправомерные штрафы за платную парковку можно отменить, рассказал юрист Виктор Похмелкин. По его словам, если автовладелец уверен, что взыскание назначено незаконно, он вправе подать заявление в орган, вынесший постановление, в вышестоящую инстанцию или напрямую в суд.

Главное условие для успешного обжалования — наличие доказательств. Это могут быть фото или видео, подтверждающие, что на момент стоянки парковка не была обозначена как платная. Например, знак отсутствовал, был установлен позже или повреждён. В такой ситуации вина водителя отсутствует.

При этом эксперт подчеркнул: личные предположения о том, что возле школы или больницы платной парковки быть не должно, суд не принимает. Здесь необходимы чёткие ссылки на закон. Если прямого запрета нет, формально штраф считается законным.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.