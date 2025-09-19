Скрытая бактерия на тарелке: теперь её можно выявить быстрее, чем когда-либо

Российские учёные из ЦНИИ Эпидемиологии представили новый экспресс-тест для диагностики сальмонеллёза. В Роспотребнадзоре уточнили, что метод позволяет выявить возбудителя заболевания всего за час. При этом тест отличается высокой точностью и способен анализировать не только биологические образцы, но и объекты внешней среды.

Специалисты отмечают: такая скорость особенно важна при вспышках инфекции, когда требуется оперативная реакция. Новый способ заметно быстрее традиционных лабораторных исследований и даже классической ПЦР-диагностики.

Напомним, ранее российские учёные разработали комплексный тест, способный за час выявлять сразу пять опасных инфекций — чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллёз и туляремию. Таким образом, отечественная медицина делает шаг к созданию универсальных и максимально быстрых систем диагностики.