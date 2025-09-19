Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Скрытая бактерия на тарелке: теперь её можно выявить быстрее, чем когда-либо

1:00
Правда ТВ

Российские учёные из ЦНИИ Эпидемиологии представили новый экспресс-тест для диагностики сальмонеллёза. В Роспотребнадзоре уточнили, что метод позволяет выявить возбудителя заболевания всего за час. При этом тест отличается высокой точностью и способен анализировать не только биологические образцы, но и объекты внешней среды.

Специалисты отмечают: такая скорость особенно важна при вспышках инфекции, когда требуется оперативная реакция. Новый способ заметно быстрее традиционных лабораторных исследований и даже классической ПЦР-диагностики.

Напомним, ранее российские учёные разработали комплексный тест, способный за час выявлять сразу пять опасных инфекций — чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллёз и туляремию. Таким образом, отечественная медицина делает шаг к созданию универсальных и максимально быстрых систем диагностики.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.