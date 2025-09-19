Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как Петросян отметил 80-летие: раскрыта стоимость элитной усадьбы для юбилея

1:01
Правда ТВ

Юморист Евгений Петросян отметил 80-летний юбилей в элитной подмосковной усадьбе. Аренда поместья на четыре дня обошлась артисту в 350 тысяч рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, в доме расположены три спальни, гостиная и собственный пирс. Петросян праздновал с женой Татьяной Брухуновой и младшими детьми.

Торжественный ужин прошёл в ресторане на территории усадьбы. На следующий день семья посетила местную ферму. Это мероприятие стало ответом на многочисленные слухи о здоровье артиста.

Ранее Брухунова опровергла информацию о проблемах со здоровьем супруга. Она опубликовала его фото с отдыха в Сочи, назвав распространителей слухов "падальщиками".

В августе сообщалось о возможных проблемах с давлением у юмориста, однако затем выяснилось, что он отдыхал в Турции.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
