Тодоренко сообщила тревожные новости: кто из близких телеведущей попал в реанимацию

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Беременная телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с чередой тревожных событий в личной жизни. Её отец и беременная подруга оказались в реанимации.

Об этом Тодоренко сообщила в своём Telegram-канале. Состояние подруги она не раскрыла, а об отце рассказала подробности.

Мужчина попал в больницу после рыбалки с дырой в лёгком и двумя сломанными рёбрами.

При этом сама телеведущая перехаживает свой срок беременности.

"Моё пятикилограммовое чудо уже могло бы арендовать отдельную квартиру, но продолжает жить у меня в животе", — отметила Тодоренко.

Она добавила, что старается сохранять позитивный настрой несмотря на обстоятельства.

Ранее телеведущая уже жаловалась на дискомфорт на позднем сроке. Она признавалась, что страдает от бессонницы и не может найти удобное положение для сна. По её словам, это стало её новой "ночной реальностью" на ближайший год.