Тодоренко сообщила тревожные новости: кто из близких телеведущей попал в реанимацию

Беременная телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с чередой тревожных событий в личной жизни. Её отец и беременная подруга оказались в реанимации.
Об этом Тодоренко сообщила в своём Telegram-канале. Состояние подруги она не раскрыла, а об отце рассказала подробности.
Мужчина попал в больницу после рыбалки с дырой в лёгком и двумя сломанными рёбрами.
При этом сама телеведущая перехаживает свой срок беременности.
"Моё пятикилограммовое чудо уже могло бы арендовать отдельную квартиру, но продолжает жить у меня в животе", — отметила Тодоренко.
Она добавила, что старается сохранять позитивный настрой несмотря на обстоятельства.
Ранее телеведущая уже жаловалась на дискомфорт на позднем сроке. Она признавалась, что страдает от бессонницы и не может найти удобное положение для сна. По её словам, это стало её новой "ночной реальностью" на ближайший год.