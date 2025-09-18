Илья Дель выпал из окна после ножевого ранения: новые подробности ЧП с актёром

Актёр Илья Дель госпитализирован с переломом позвоночника после падения из окна. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге в квартире актрисы Александры Дроздовой.

Художественный руководитель Театра им. Ленсовета Лариса Луппиан подтвердила информацию о тяжёлом состоянии артиста.

"Мы сами в панике, потому что катастрофа произошла. Насколько я знаю, у него перелом позвоночника", — заявила Луппиан в разговоре с 78.ru.

По её словам, инцидент произошёл в состоянии алкогольного опьянения.

Это уже второй инцидент с актёром за последние месяцы. В апреле Дель получил ножевые ранения груди от той же Александры Дроздовой. Тогда ему было повреждено правое легкое, потребовалась операция.

Театр им. Ленсовета объявил о замене спектаклей с участием актёра. Состояние Деля оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации. Обстоятельства падения выясняют правоохранительные органы.