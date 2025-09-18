Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Горбачёва раскрыла шокирующие подробности осмотра в 15 лет: что произошло в клинике

Правда ТВ

Актриса Ирина Горбачёва рассказала о травмирующем медицинском опыте. В 15 лет она подверглась публичному гинекологическому осмотру с участием студентов без своего согласия.

Инцидент произошёл в клинике акушерства и гинекологии, где Горбачёву готовили к операции. В кабинет без предупреждения вошла группа из 15 студентов с преподавателем.

"У меня никто не спрашивает [согласия]. Мне 15 лет. И заходят эти подростки, которым от силы лет 20", — вспомнила актриса в выпуске шоу "Стыдно знать".

Врач не только демонстрировала осмотр студентам, но и предложила им попрактиковаться. Один из учащихся согласился на ректальное обследование.

Горбачёва описала свои ощущения: "У меня было ощущение, что меня сейчас прилюдно изнасиловали врачи".

Последствием этого случая стал длительный страх перед медицинскими учреждениями. Актриса призналась, что долгое время избегала визитов к врачам из-за пережитой психологической травмы и чувства стыда.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
