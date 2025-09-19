Заплатит за слова? Пугачёва рискует оказаться за решёткой – что случилось

Аллу Пугачёву могут привлечь к уголовной ответственности за высказывания в интервью Катерине Гордеевой*.

Как пишет SHOT со ссылкой на собственные источники, основанием для возбуждения дела может стать статья 205.2 УК РФ об оправдании терроризма.

Поводом послужили положительные оценки певицы в адрес Джохара Дудаева. В случае доказательства вины артистке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее с гражданским иском к Пугачёвой уже обратился адвокат Александр Трещёв. Ветеран боевых действий требует взыскать с певицы 1,5 млрд рублей.

Эти средства, по его заявлению, планируется направить на поддержку ветеранов. Сам истец намерен оставить себе символическую компенсацию в размере одного рубля.

Юрист утверждает, что высказывания Пугачёвой оскорбили чувства ветеранов боевых действий. Речь идёт о характеристике, данной артисткой первому президенту самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия**.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещённая в России

