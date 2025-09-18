Россияне получат больше: в 2026 году проиндексируют почти все пособия

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила RT, что с 2026 года в России проиндексируют практически все виды социальных пособий. По её словам, с 1 января будут повышены выплаты, размер которых напрямую зависит от зарплаты граждан. Речь идёт о пособиях по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребёнком.

Кроме того, с 1 февраля начнут действовать новые размеры выплат, которые рассчитываются исходя из годовой инфляции. В этот перечень входит и материнский капитал. Бессараб объяснила, что корректировки будут внесены после публикации данных Росстата.

По прогнозу на данный момент закладывается рост на 4,5 процента, однако фактическая инфляция уже превысила эти цифры. Значит, индексация будет выше, чем планировалось изначально, подчеркнула парламентарий.