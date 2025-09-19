Детали будущей роли: какой актёр превратится в лидера Сектора газа на экране

Никита Кологривый исполнит роль солиста группы "Сектор газа" Юрия Хоя в новом художественном фильме. Проект находится в разработке у онлайн-кинотеатра Premier.

Генеральный продюсер сервиса Давид Кочаров представил первый тизер картины в рамках фестиваля "Новый сезон".

"Мы ничего не делали с ним, сделали действительно только одну смену", — прокомментировал он работу над проектом.

Показ тизера подтвердил факт подготовки к съёмкам. Кочаров выразил надежду на выход фильма в следующем году.

Презентация состоялась на курорте "Роза Хутор", где до 20 сентября продолжается фестивальная программа.