Путин победил: резонансное признание военного из США

Правда ТВ

Бывший подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и для нее "все кончено". Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано. По словам Уилкерсона, победа России уже состоялась, а Киев оказался в растерянности, тогда как европейские страны стараются затянуть процесс и не допустить наступления мира.

Отдельно он упомянул президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению бывшего военного, украинский лидер обладает состоянием свыше миллиарда долларов, недвижимостью в США и Швейцарии, а также дорогими автомобилями и частными самолётами. Уилкерсон добавил, что Зеленский в любой момент может покинуть страну.

Ранее похожую позицию озвучил профессор и геополитический аналитик из Финляндии Туомас Малинен. Он напомнил, что когда-то его страна пошла на капитуляцию перед СССР, и предложил Киеву рассмотреть аналогичный сценарий.