Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Путин победил: резонансное признание военного из США

1:06
Правда ТВ

Бывший подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и для нее "все кончено". Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано. По словам Уилкерсона, победа России уже состоялась, а Киев оказался в растерянности, тогда как европейские страны стараются затянуть процесс и не допустить наступления мира.

Отдельно он упомянул президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению бывшего военного, украинский лидер обладает состоянием свыше миллиарда долларов, недвижимостью в США и Швейцарии, а также дорогими автомобилями и частными самолётами. Уилкерсон добавил, что Зеленский в любой момент может покинуть страну.

Ранее похожую позицию озвучил профессор и геополитический аналитик из Финляндии Туомас Малинен. Он напомнил, что когда-то его страна пошла на капитуляцию перед СССР, и предложил Киеву рассмотреть аналогичный сценарий.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.