МИД Киргизии отказался защищать своих граждан за границей: что это значит для мигрантов

МИД Киргизии отказался создавать отдельный институт по защите прав своих граждан за рубежом. Об этом рассказала омбудсмен Джамиля Джаманбаева, отвечая на вопрос депутатов о возможном введении поста уполномоченного для мигрантов. По её словам, министерство заявило, что справляется своими силами и в дополнительной структуре не видит необходимости.

Тема защиты мигрантов для Киргизии остаётся актуальной. Ещё летом посол страны в России Кубанычбек Боконтаев на Петербургском экономическом форуме поднимал вопрос о детях мигрантов. Он просил учитывать их особое положение при обязательном тестировании на знание русского языка для поступления в российские школы.

Таким образом, власти Киргизии с одной стороны подчеркивают, что дипломатические каналы работают, а с другой — звучат призывы к более гибкому подходу в решении проблем мигрантов, особенно когда речь идёт о детях и их будущем.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
