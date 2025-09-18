Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Друг Пугачёвой раскрыл правду о её браках: почему слова Примадонны назвали приколом

1:08
Правда ТВ

Фотограф Игорь Гранковский публично оспорил недавние заявления Аллы Пугачёвой о её браках.

В комментарии для mk.ru он назвал отношения певицы с Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым настоящими.

Гранковский, много лет входящий в ближний круг Примадонны, уверен в искренности её чувств. Он считает, что любовь была заметна со стороны.

Слова Пугачёвой фотограф назвал "приколом" и объяснил желанием оставаться в центре внимания.

"Такие ухаживания — миллион роз на сельской повозке — только мог Филя сделать! Алла была счастлива", — привёл пример Гранковский.

Этому мнению противоречит недавнее интервью самой певицы Катерине Гордеевой*. В нём Пугачёва заявила, что лишь два её брака были подлинными.

Союзы с Болдиным и Киркоровым она назвала помощью друзьям. По её словам, замужество за концертным директором было необходимо для выезда за границу.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.