Друг Пугачёвой раскрыл правду о её браках: почему слова Примадонны назвали приколом

Фотограф Игорь Гранковский публично оспорил недавние заявления Аллы Пугачёвой о её браках.

В комментарии для mk.ru он назвал отношения певицы с Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым настоящими.

Гранковский, много лет входящий в ближний круг Примадонны, уверен в искренности её чувств. Он считает, что любовь была заметна со стороны.

Слова Пугачёвой фотограф назвал "приколом" и объяснил желанием оставаться в центре внимания.

"Такие ухаживания — миллион роз на сельской повозке — только мог Филя сделать! Алла была счастлива", — привёл пример Гранковский.

Этому мнению противоречит недавнее интервью самой певицы Катерине Гордеевой*. В нём Пугачёва заявила, что лишь два её брака были подлинными.

Союзы с Болдиным и Киркоровым она назвала помощью друзьям. По её словам, замужество за концертным директором было необходимо для выезда за границу.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента