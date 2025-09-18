Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Африканский отпуск обернулся игрой со смертью: москвичи заразились опасной для жизни инфекцией

В Кейптауне семья из Москвы — супруги и их пятилетний ребёнок — во время отдыха подхватила опасную инфекцию. После морской прогулки на их телах появились укусы комаров, а уже на следующий день туристы почувствовали сильный озноб и жар. Врач диагностировал малярию и назначил специальное лечение.

Поначалу семья хотела срочно вернуться домой, но другие отдыхающие объяснили: в России нет препаратов против этой болезни. Поэтому москвичи остались в ЮАР и начали терапию на месте. К счастью, состояние всех троих пошло на поправку, однако медики предупредили: без прививки существует риск повторного заражения, и последствия могут быть смертельными.

Напомним, похожая история недавно произошла с другим россиянином. После отпуска на Шри-Ланке 28-летний мужчина оказался в московской больнице с лихорадкой денге, которую также переносят комары. Эти случаи ещё раз напомнили туристам: даже райский отдых может обернуться серьёзной угрозой для здоровья.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
