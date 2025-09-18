Исакова раскрыла детали последнего года жизни с Морозым: что стало её спасением

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Виктория Исакова спустя два месяца после смерти мужа рассказала о их последнем совместном годе. Режиссёр Юрий Мороз скончался в июле 2025 года после борьбы с онкологическим заболеванием.

Исакова выступила на фестивале "Новый сезон", где представила их общий проект. Она поделилась личными воспоминаниями о периоде работы над фильмом "Таня и космонавт".

"Подготовка этой картины сделала нашу жизнь за последний год какой-то прекрасной совершенно", — цитирует актрису Woman.ru.

Она отметила, что Мороз не успел лично завершить съёмки. Реализовать проект помог режиссёр Алексей Кокорин. В итоге в титрах картины указаны две фамилии.

Во время выступления Исакова предложила почтить память режиссёра аплодисментами. Весь зал встал, чтобы отдать дань уважения Юрию Морозу.

Церемония стала эмоциональной данью памяти мастеру, покинувшему мир в возрасте 68 лет.