Тихий ответ Киркорова: что певец сказал о Пугачёвой после её признания о фиктивном браке

1:01
Правда ТВ

Филипп Киркоров впервые публично упомянул Аллу Пугачёву после её громкого заявления о фиктивном характере их брака. 

Певца спросили о возможности включения в школьную программу произведений российских эстрадных исполнителей. Киркоров заявил о необходимости изучения творчества классиков жанра.

"Я бы включил песни Аллы Пугачёвой — потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь", — пояснил артист в разговоре с ТАСС.

Он также назвал важным наследие Магомаева, Кобзона и Пьехи для юных умов.

При этом певец никак не отреагировал на недавнее откровение экс-супруги. Ранее Пугачёва в своём интервью сообщила, что их брак был фиктивным.

Союз двух звёзд, продлившийся одиннадцать лет, распался в 2005 году. Несмотря на расставание, Киркоров всегда сохранял о примадонне крайне почтительные отзывы. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
