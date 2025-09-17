София Ротару ушла со сцены и отказалась от больших гонораров: раскрыта причина

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица София Ротару приняла решение приостановить концертную деятельность из-за того, что большинство членов её команды участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

По информации Telegram-канала Mash, Ротару регулярно получает предложения о выступлениях, в том числе с повышенными гонорарами, но последовательно отклоняет их.

Источники утверждают, что певица объясняет это отсутствием ключевых членов команды: "Уговаривать бесполезно — команда на фронте, без неё певица не гастролирует".

Сообщается, что артистка не будет выступать как минимум до окончания специальной военной операции.

В настоящее время Ротару публично поддерживает ВСУ в социальных сетях и оказывает финансовую помощь украинской армии. Отмечается, что певица сменила все российские номера телефонов на украинские.

При этом сын артистки Руслан Евдокименко, как ранее сообщал Telegram-канал SHOT, сохраняет деловые связи с Россией.

Несмотря на постоянное проживание за рубежом и поддержку украинских властей, он остаётся гражданином РФ и продолжает уплачивать налоги в России.