Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России

Группа "Мумий Тролль" нашла новый формат работы в условиях разделения коллектива. Фронтмен Илья Лагутенко в настоящее время сосредоточен на организации корпоративных выступлений в США.

Тем временем остальные участники группы продолжают активную концертную деятельность в России.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, барабанщик Олег Пунгин и бывшие музыканты коллектива создали группу "МТ Б/У", которая исполняет хиты "Мумий Тролля".

Илья Лагутенко осведомлён о деятельности коллег и сохраняет за собой авторские права на весь музыкальный материал. Бас-гитарист Павел Вовк также участвует в другом проекте — группе "Моя Мишель".

Полный состав "Мумий Тролля" собирается редко — до конца 2025 года запланировано всего три выступления в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Для этих концертов российские участники временно приостанавливают работу своих проектов.

Группа продолжает принимать предложения о частных выступлениях, сохраняя гонорар на уровне 80 тысяч долларов.

Финансовая деятельность Лагутенко в России осуществляется через компанию ООО "Лагуна", которая по итогам года показала чистую прибыль в 15 миллионов рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
