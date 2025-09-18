Яйца динозавров заговорили: учёные впервые напрямую определили их возраст

Учёные в Китае впервые напрямую определили возраст окаменевших яиц динозавров с помощью так называемого "атомного часовника". В заповеднике Цинлуншань нашли кладку из 28 яиц, и анализ показал, что им около 86 миллионов лет. Для этого использовали уран-свинцовое датирование карбонатов: уран в минералах со временем превращается в свинец, и по соотношению элементов можно точно установить возраст.

Этот метод считается революционным, ведь обычно палеонтологи определяют время находки по породе, где лежит окаменелость, а не по самому образцу. Теперь же удалось прямо "прочитать" возраст яичной скорлупы, сохранившей в себе кальцит. Внутри учёные заметили признаки того, что оболочка была пористой — возможно, это помогало будущим динозаврам выживать в условиях похолодания климата.

Большинство яиц принадлежат виду Placoolithus tumiaolingensis, хотя сам динозавр, снесший их, остаётся неизвестным. Новая методика открывает большие перспективы: её хотят применять и на других объектах мелового периода, чтобы точнее понять, как репродуктивное поведение динозавров менялось с течением миллионов лет.