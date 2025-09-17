Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро

1:26
Правда ТВ

Блогер Иван Рудской, известный как Ивангай, опубликовал развёрнутый ответ на обвинения со стороны его бывшей партнёрши, блогера Марьяны Ро. Ранее она заявила о фактах принуждения к интимной близости в несовершеннолетнем возрасте.

В своём Telegram-канале Рудской категорически отверг все обвинения. Он утверждает, что все отношения между ними были исключительно добровольными.

По его словам, Марьяна Ро часто сама выступала инициатором близости, а её поведение он описывает как "сексуально гиперактивное".

Блогер также заявил, что со стороны девушки регулярно проявлялись агрессия и манипуляции.

"По моим наблюдениям, как раз таки несоответствие её "желаниям" приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Её вспышки агрессии совпадали с периодами, когда я уходил в работу", — пояснил Ивангай.

Рудской привел примеры жестокости с её стороны: "Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину". Он также упомянул о шантаже с угрозами суицида.

Что касается обвинений в принуждении к употреблению наркотиков, Ивангай их полностью опроверг. Он заявил, что ситуация была противоположной: по его словам, Марьяна запрещала ему употреблять каннабис в одиночку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.