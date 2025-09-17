Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро

Блогер Иван Рудской, известный как Ивангай, опубликовал развёрнутый ответ на обвинения со стороны его бывшей партнёрши, блогера Марьяны Ро. Ранее она заявила о фактах принуждения к интимной близости в несовершеннолетнем возрасте.
В своём Telegram-канале Рудской категорически отверг все обвинения. Он утверждает, что все отношения между ними были исключительно добровольными.
По его словам, Марьяна Ро часто сама выступала инициатором близости, а её поведение он описывает как "сексуально гиперактивное".
Блогер также заявил, что со стороны девушки регулярно проявлялись агрессия и манипуляции.
"По моим наблюдениям, как раз таки несоответствие её "желаниям" приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Её вспышки агрессии совпадали с периодами, когда я уходил в работу", — пояснил Ивангай.
Рудской привел примеры жестокости с её стороны: "Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину". Он также упомянул о шантаже с угрозами суицида.
Что касается обвинений в принуждении к употреблению наркотиков, Ивангай их полностью опроверг. Он заявил, что ситуация была противоположной: по его словам, Марьяна запрещала ему употреблять каннабис в одиночку.