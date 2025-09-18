Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Схема в три шага: как мошенники крадут пароли даже у осторожных пользователей

Мошенники всё чаще крадут пароли и личные данные с помощью фишинга — поддельных сайтов и писем. Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович поясняет: схема работает в три шага. Сначала приходит письмо или сообщение с требованием срочно подтвердить аккаунт или оплатить счёт. Затем жертву ведут по ссылке на фейковый сайт, где человек сам вводит данные. И на третьем этапе злоумышленники получают полный доступ к аккаунту.

Главный совет специалистов — никогда не переходить по сомнительным ссылкам. Если сообщение пришло от банка или сервиса, лучше открыть официальный сайт через поиск или мобильное приложение и проверить уведомления там. Так вы сразу отсеете подделку.

Даже современные антивирусы, которые умеют блокировать опасные ссылки, не заменят внимательность. Ведь мошенники часто регистрируют очень похожие домены — например, sberbank. tv вместо sberbank. ru. Отличить их на глаз трудно, поэтому безопаснее всегда доверять только проверенным каналам связи и официальным приложениям.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
