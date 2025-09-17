Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Полина Диброва раскрыла тайну брачного договора: что она получила после развода с Дмитрием Дибровым

1:13
Правда ТВ

Полина Диброва рассказала об условиях брачного контракта, заключённого с телеведущим Дмитрием Дибровым перед их разводом. Об этом модель и блогер заявила в беседе с Лаурой Джугелией.

По словам Дибровой, соглашение позволило ей сохранить ряд активов. После расставания в её собственности остались дом, два автомобиля и квартира для старшего сына Александра.

В настоящее время она проживает с детьми не в своём доме, а в загородном особняке подруги. Диброва отметила, что её бывший супруг не участвует в оплате этого жилья.

Однако телеведущий оказывает иную финансовую поддержку.

"У нас есть договорённости с Дмитрием, что у нас… Ну, то есть поддержка оказывается, безусловно. Как сам? У меня трое детей", — пояснила она.

В июле kp.ru сообщала, что Полина Диброва ушла от телеведущего к бизнесмену Роману Товстику. Тогда же адвокат Елены Товстик высказала в адрес Дибровой ряд серьёзных обвинений.

Нынешнее интервью модели стало одним из её первых публичных комментариев после тех событий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Актёр на грани: что на самом деле происходит в личной жизни Михаила Ефремова
Актёр на грани: что на самом деле происходит в личной жизни Михаила Ефремова
Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро
Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро
Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России
Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России
Любовь сквозь слёзы: какой сюрприз ждал Юлию Проскурякову после расставания с Игорем Николаевым
Любовь сквозь слёзы: какой сюрприз ждал Юлию Проскурякову после расставания с Игорем Николаевым
Кого я выгнала? Любовь Успенская резко оборвала вопрос о женихе дочери
Кого я выгнала? Любовь Успенская резко оборвала вопрос о женихе дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.