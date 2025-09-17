Полина Диброва раскрыла тайну брачного договора: что она получила после развода с Дмитрием Дибровым

Полина Диброва рассказала об условиях брачного контракта, заключённого с телеведущим Дмитрием Дибровым перед их разводом. Об этом модель и блогер заявила в беседе с Лаурой Джугелией.

По словам Дибровой, соглашение позволило ей сохранить ряд активов. После расставания в её собственности остались дом, два автомобиля и квартира для старшего сына Александра.

В настоящее время она проживает с детьми не в своём доме, а в загородном особняке подруги. Диброва отметила, что её бывший супруг не участвует в оплате этого жилья.

Однако телеведущий оказывает иную финансовую поддержку.

"У нас есть договорённости с Дмитрием, что у нас… Ну, то есть поддержка оказывается, безусловно. Как сам? У меня трое детей", — пояснила она.

В июле kp.ru сообщала, что Полина Диброва ушла от телеведущего к бизнесмену Роману Товстику. Тогда же адвокат Елены Товстик высказала в адрес Дибровой ряд серьёзных обвинений.

Нынешнее интервью модели стало одним из её первых публичных комментариев после тех событий.