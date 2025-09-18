Доливаете литр за литром? Настоящая причина расхода масла может быть другой

Повышенный расход масла в двигателе не всегда говорит о поломке. Некоторые моторы изначально спроектированы так, чтобы потреблять больше смазки. Но если аппетит вырос резко и не вписывается в норму производителя — это тревожный сигнал. Автоэксперт Егор Васильев объясняет: чаще всего причина в износе поршневых колец и маслосъёмных колпачков, из-за чего масло прорывается в цилиндры.

О проблемах подскажут и внешние признаки: сизый дым из выхлопной трубы, характерный запах, пятна под машиной или подтёки под капотом. Особое внимание стоит уделять турбированным двигателям: износ турбины приводит к тому, что масло уходит во впуск и расход растёт.

На ситуацию влияет и неправильный выбор масла. Использование неподходящей вязкости может ускорить износ деталей. Эксперт напоминает: важно контролировать уровень смазки, подбирать качественные материалы и не перегружать двигатель экстремальной ездой. Тогда вероятность серьёзных проблем будет минимальной.