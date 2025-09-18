Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Болезни наступают раньше срока: как изменился сезон простуд

1:10
Правда ТВ

В России фиксируется рост случаев ОРВИ и гриппа, но говорить о локдауне пока рано. Хотя в Госдуме уже звучали тревожные прогнозы о возможных ограничениях, врачи считают ситуацию контролируемой. Профессор и клинический иммунолог Наталья Калинина подчёркивает: да, заболевших становится больше, однако это не значит, что речь идёт именно о гриппе или COVID-19.

По её словам, сегодня важнее сосредоточиться на профилактике. Речь идёт о простых мерах — избегать больших скоплений людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и соблюдать базовую гигиену. Такие шаги помогают снизить риск заражения даже в сезон повышенной заболеваемости.

Особое внимание стоит уделить поддержке иммунитета. С сентября по апрель врачи рекомендуют курсы поливитаминов с витаминами A, B, C, D и антиоксидантами. Минимум месяц такой профилактики способен заметно укрепить защитные силы организма и помочь пережить сезон простуд без серьёзных осложнений и карантинов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.