Болезни наступают раньше срока: как изменился сезон простуд

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России фиксируется рост случаев ОРВИ и гриппа, но говорить о локдауне пока рано. Хотя в Госдуме уже звучали тревожные прогнозы о возможных ограничениях, врачи считают ситуацию контролируемой. Профессор и клинический иммунолог Наталья Калинина подчёркивает: да, заболевших становится больше, однако это не значит, что речь идёт именно о гриппе или COVID-19.

По её словам, сегодня важнее сосредоточиться на профилактике. Речь идёт о простых мерах — избегать больших скоплений людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и соблюдать базовую гигиену. Такие шаги помогают снизить риск заражения даже в сезон повышенной заболеваемости.

Особое внимание стоит уделить поддержке иммунитета. С сентября по апрель врачи рекомендуют курсы поливитаминов с витаминами A, B, C, D и антиоксидантами. Минимум месяц такой профилактики способен заметно укрепить защитные силы организма и помочь пережить сезон простуд без серьёзных осложнений и карантинов.