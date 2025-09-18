Отказалась от риса и картошки: это зерно сделало меня моложе на 10 лет

Женщина отказалась от картофеля и риса и перешла на совершенно другую крупу — и утверждает, что стала выглядеть моложе. Речь идёт о киноа, которую диетологи называют настоящей "королевой суперфудов". В этих маленьких зёрнах скрыт богатый набор белков, клетчатки и минералов. Они помогают снижать уровень сахара и холестерина, ускоряют обмен веществ и дают долгое чувство сытости.

Киноа содержит все девять незаменимых аминокислот, поэтому подходит и спортсменам, и тем, кто сидит на диете. Она безглютеновая, легко усваивается и может заменить привычные гарниры. В ста граммах продукта — четыре грамма белка, двадцать один грамм "медленных" углеводов и целый комплекс витаминов и микроэлементов.

Приготовить киноа просто: достаточно промыть крупу, отварить в два с половиной раза большем объёме воды и подержать на медленном огне около двадцати минут. Готовое блюдо имеет лёгкий ореховый вкус и подходит как для сладких каш с ягодами и орехами, так и для салатов, супов или даже хлеба. Именно за универсальность и пользу киноа стремительно набирает популярность во всём мире.