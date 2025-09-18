Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Север против Мальдив: почему всё больше туристов выбирают лёд вместо песка

Российские туристы всё чаще меняют жаркие пляжи на холодные просторы Севера. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров Сергея Ромашкина, арктический туризм — это не про комфорт и развлечения, а про дикую природу, трудности и преодоление себя. Людей манят ледяные просторы, штормы и уникальные впечатления, которых не найти на курортах.

Эксперты выделяют два вида Арктики: географическую, куда входят Ямал, Якутия, Архангельская и Мурманская области, и условную "медийную" — когда туристы стремятся через льды Северного Ледовитого океана к полюсу. Наибольшей популярностью сегодня пользуются Мурманская и Архангельская области. В Териберке гостей притягивает суровый океанский берег, северное сияние и ощущение настоящего приключения, даже несмотря на снегопады и трудные дороги.

Для самых смелых есть особый маршрут — экспедиция на ледоколе к Северному полюсу. Путешествие длится почти три недели и стоит около трёх с половиной миллионов рублей на человека. Но спрос есть, ведь возможность оказаться на вершине планеты остаётся уникальным и вдохновляющим опытом.

