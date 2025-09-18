Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Венгерский каменщик бросил вызов учёным: раскрыта новая версия тайны пирамид

В мире снова обсуждают тайну египетских пирамид. В этот раз поводом стала версия венгерского каменщика, который попытался объяснить, как именно древние мастера поднимали многотонные блоки. Его видеоролик быстро набрал популярность в сети и вызвал бурные споры.

Напомним: загадок вокруг пирамид по-прежнему немало. Учёные давно доказали, что строили их обычные рабочие, а не инопланетяне или мифические цивилизации. Найдены и захоронения строителей, и даже планировочный дневник, где подробно описана логистика доставки каменных блоков. Но остаётся главный вопрос: каким образом огромные глыбы устанавливали на высоту?

Среди гипотез — использование особых гидравлических конструкций и подъём механизмов с помощью воды. Однако археологам удалось найти лишь фрагменты подобных устройств. Именно поэтому версии энтузиастов, в том числе практиков-строителей, неизменно вызывают интерес. Новая идея каменщика лишь добавила топлива к вечным дебатам о том, как же возводилось одно из чудес света.

 

