Венгерский каменщик бросил вызов учёным: раскрыта новая версия тайны пирамид

В мире снова обсуждают тайну египетских пирамид. В этот раз поводом стала версия венгерского каменщика, который попытался объяснить, как именно древние мастера поднимали многотонные блоки. Его видеоролик быстро набрал популярность в сети и вызвал бурные споры.

Напомним: загадок вокруг пирамид по-прежнему немало. Учёные давно доказали, что строили их обычные рабочие, а не инопланетяне или мифические цивилизации. Найдены и захоронения строителей, и даже планировочный дневник, где подробно описана логистика доставки каменных блоков. Но остаётся главный вопрос: каким образом огромные глыбы устанавливали на высоту?

Среди гипотез — использование особых гидравлических конструкций и подъём механизмов с помощью воды. Однако археологам удалось найти лишь фрагменты подобных устройств. Именно поэтому версии энтузиастов, в том числе практиков-строителей, неизменно вызывают интерес. Новая идея каменщика лишь добавила топлива к вечным дебатам о том, как же возводилось одно из чудес света.