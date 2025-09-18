Актёр на грани: что на самом деле происходит в личной жизни Михаила Ефремова

Михаил Ефремов продолжает официально состоять в браке со звукорежиссёром Софьей Кругликовой.
Слухи о расторжении брака не соответствуют действительности — супруги не подавали соответствующих заявлений.
По словам близких актёра, информация о разводе распространяется недоброжелателями, пытающимися помешать его возвращению в профессию.
Как пишет kp.ru, в настоящее время Ефремов полностью сосредоточен на работе: он принял три предложения о съёмках, ожидает театральных предложений и планирует гастрольную деятельность.
Как отметил продюсер Евгений Морозов, актёр ведёт закрытый образ жизни, отказался от алкоголя и всё время посвящает подготовке к ролям.
Отношения с актрисой Дарьей Белоусовой, о которых пишут СМИ, носят исключительно профессиональный характер и основаны на общих творческих интересах.