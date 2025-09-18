Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Актёр на грани: что на самом деле происходит в личной жизни Михаила Ефремова

Михаил Ефремов продолжает официально состоять в браке со звукорежиссёром Софьей Кругликовой.

Слухи о расторжении брака не соответствуют действительности — супруги не подавали соответствующих заявлений.

По словам близких актёра, информация о разводе распространяется недоброжелателями, пытающимися помешать его возвращению в профессию.

Как пишет kp.ru, в настоящее время Ефремов полностью сосредоточен на работе: он принял три предложения о съёмках, ожидает театральных предложений и планирует гастрольную деятельность.

Как отметил продюсер Евгений Морозов, актёр ведёт закрытый образ жизни, отказался от алкоголя и всё время посвящает подготовке к ролям.

Отношения с актрисой Дарьей Белоусовой, о которых пишут СМИ, носят исключительно профессиональный характер и основаны на общих творческих интересах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
