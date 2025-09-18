Новый сценарий мошенников: теперь они научились пробивать россиян на готовность отдать свои деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они заранее проверяют, насколько человек готов доверять незнакомцам и раскрывать личные данные. Всё начинается с звонка: аферисты представляются сотрудниками страховой компании и предлагают заменить медицинский полис. На первом этапе ничего подозрительного — просят лишь фамилию, имя, отчество, дату рождения и ИНН. Но именно этого достаточно, чтобы понять, что человек готов к дальнейшему контакту. Свидетелем такой схемы развода стал редактор Pravda.Ru. 

Через несколько часов жертве приходит сообщение якобы от Госуслуг о подтверждении авторизации. Там указывают номер “горячей линии” и предлагают срочно позвонить, если операция была совершена не вами. Если человек перезванивает — попадает прямо в руки мошенников. Если же нет, через время раздастся звонок, где псевдоспециалист представится сотрудником банка, силовых структур или безопасности Госуслуг.

Особенно осторожными стоит быть во время призывной кампании: злоумышленники звонят от имени военкомата, пугают неявкой на медкомиссию и предлагают “записаться”.

Еще один примечательный момент, что при звонках россиянам мошенники пользуются номерами телефонов операторов связи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской области. Звонок, о котором был текущий материл поступил с номера с префиксом +7 (959). 

Эксперты советуют: если слышите подобные истории — лучше сразу класть трубку и не продолжать разговор.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
