Пугачёва прервала молчание: ответ на критику после интервью — что сказала примадонна

Алла Пугачёва впервые отреагировала на массовую критику после своего интервью Екатерине Гордеевой*.
В Instagram** она опубликовала философское сообщение: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал".
Реакция медийного сообщества на интервью разделилась. Певицу Ольгу Зарубину возмутили высказывания Пугачёвой: "Уши режет, как она пренебрежительно говорит о людях".
Продюсер Леонид Дзюник усомнился в достоверности рассказа о браке с Киркоровым, а Вика Цыганова назвала заявления "бесчеловечными".
Однако нашлись и те, кто вступился за примадонну. Лолита Милявская назвала Пугачёву "величайшим русским достоянием", а Михаил Ширвиндт заявил, что её "выдавили" из России.
* Катерина Гордеева признана иностранным агентом в РФ по решению Минюста
** соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ