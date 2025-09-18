Пугачёва прервала молчание: ответ на критику после интервью — что сказала примадонна

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алла Пугачёва впервые отреагировала на массовую критику после своего интервью Екатерине Гордеевой*.

В Instagram** она опубликовала философское сообщение: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал".

Реакция медийного сообщества на интервью разделилась. Певицу Ольгу Зарубину возмутили высказывания Пугачёвой: "Уши режет, как она пренебрежительно говорит о людях".

Продюсер Леонид Дзюник усомнился в достоверности рассказа о браке с Киркоровым, а Вика Цыганова назвала заявления "бесчеловечными".

Однако нашлись и те, кто вступился за примадонну. Лолита Милявская назвала Пугачёву "величайшим русским достоянием", а Михаил Ширвиндт заявил, что её "выдавили" из России.

* Катерина Гордеева признана иностранным агентом в РФ по решению Минюста

** соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ