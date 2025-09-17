Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым

Телеведущая Алла Довлатова публично опровергла заявления Аллы Пугачёвой о фиктивности брака с Филиппом Киркоровым.

На пресс-конференции она поделилась личными воспоминаниями о свадьбе звёзд, состоявшейся в Санкт-Петербурге.

"Мне кажется, сейчас она кривит немножко душой. Я помню эту свадьбу", — заявила Довлатова в разговоре с Super.ru.

Она подчеркнула, что лично общалась с Пугачёвой сразу после церемонии и видела её искреннее волнение. По словам телеведущей, у примадонны даже дрожали руки.

Довлатова также отметила глубокие чувства Киркорова к супруге.

"Филипп очень любил Аллу и тяжело переживал их расставание", — заключила она.

Ранее Пугачёва в интервью объяснила этот брак просьбой матери певца и ожиданием, что он продлится не более трёх лет.