Родченков уничтожил 1 418 проб: в России объединили все дела против беглеца

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, скрывающийся от следствия, обвиняется в уничтожении 1418 допинг-проб российских спортсменов. Как отмечается в материалах дела, сделано это было в декабре 2014 года, за несколько дней до приезда комиссии Всемирного антидопингового агентства. Пробы планировалось направить на повторное исследование в другие лаборатории.

Изначально уголовное дело возбудили в июне 2016 года по факту злоупотребления полномочиями, позже в нем появился и сам Родченков. Все эпизоды объединили в одно производство, добавив обвинения в уничтожении проб вопреки требованиям ВАДА. Следствие считает, что его действия повлекли тяжкие последствия, а сама лаборатория вскоре лишилась лицензии.

Напомню, Родченков возглавлял Антидопинговый центр в Москве с 2006 по 2015 год. В январе 2016-го он уехал в США, где стал информатором WADA по делу о применении допинга в российской легкой атлетике. В России же ему инкриминируют препятствование правосудию и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Он заочно арестован и дважды объявлялся в международный розыск. Потерпевшими признаны Минспорт и ликвидированный Антидопинговый центр.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
