Ноль вместо миллионов: Тбилиси расплатился с Москвой полностью

Грузия полностью рассчиталась с долговыми обязательствами перед Россией, Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина страны. В графе, где ранее значился долг Москве почти в 4 миллиона долларов, теперь стоит прочерк.

История выплат растянулась на десятилетия. В 2005 году долг Тбилиси перед Россией составлял 158 миллионов долларов. К 2013 году он сократился примерно до 100 миллионов, а спустя еще пять лет — до 61 миллиона. Осенью 2024-го сумма снизилась до 7,8 миллиона, и теперь обязательства погашены полностью.

При этом общий внешний долг Грузии остается значительным — 9,09 миллиарда долларов. Главным кредитором сегодня является Франция, на которую приходится почти 851 миллион, то есть около десяти процентов всех долговых обязательств страны.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
